"Small size" alla Crumb Gallery. Otto artiste ’in piccolo formato’

Seconda edizione per "Small Size" alla Crumb Gallery, a Firenze. Otto le artiste scelte per questa esposizione che si terrà per tutto il mese di dicembre: Roberta Conigliaro, Cecilia Cosci, Sophie Dickens, Lucy Jochamowitz, Laura Lezza, Adriana Luperto, Federica Ricotti e Regan Wheat. "Small Size" si chiama così perché raccoglie opere dal piccolo formato: piccoli dipinti, piccole foto, piccole sculture. Sono voci diverse di donne con storie diverse, che provengono da varie parti del mondo, ognuna con il proprio linguaggio, con la propria poetica che affonda la pratica del fare in terreni e radici culturalmente differenti. Singole tonalità e vibrazioni che insieme si uniscono in unico coro, una narrazione tutta al femminile del contemporaneo, un ritratto a volte più crudo, a volte lasciato alla cronaca, a volte più intimistico e delicato dell’attualità. In vernissage è domani alle 18 alla Crumb di via San Gallo. Nel corso dell’esposizione sono previste tre serate con aperitivo: il 2, 15 e 16 dicembre.