Slitta lo sgombero, è schiarita Incontro tra le parti entro il 12 luglio "Ora il clima è molto più sereno"

Lo sgombero della moschea in piazza dei Ciompi, fissato per ieri mattina, è stato rinviato al 12 luglio sotto richiesta di entrambe le parti. Entro questa data la comunità islamica e la proprietà, il fondo pratese Finvi, hanno intenzione di siglare un accordo per stabilire modalità e tempistiche del rilascio dell’immobile. "Ufficialmente - chiarisce l’avvocato della comunità islamica, Lorenzo Garofalo - ancora non abbiamo una data certa dell’incontro ma di sicuro entro il 12 luglio, la nuova data di accesso esecutivo, entro quella data abbiamo tempo per vederci". La comunità islamica, infatti, sta acquistando uno spazio nella adiacente via Martiri del popolo, di proprietà della banca Intesa San Paolo, dove si trasferirà nei prossimi mesi una volta completati i lavori di ristrutturazione. "Sono stato contattato - spiega il legale - dopo uno scambio di email dal legale del fondo Finvi e abbiamo valutato finalmente l’opportunita’ di sedersi a un tavolo per decidere come uscirne, con quali modalità e in che tempi. La situazione è molto più serena". "Quello di oggi (ieri ndr) - ha commentato l’assessore Sara Funario – è un primo segnale realmente importante. È la prima volta, da quando è iniziata questa vicenda, che c’è stato un rinvio dato e richiesto dalle parti".