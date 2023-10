"Situazione ingestibile a Firenze: zero servizi e degrado"

"Un quartiere da salvare", è così che lo definiscono i residenti e i commercianti di San Pierino, che ieri si sono riuniti per una cena nel cuore del rione alla quale non hanno voluto politici. L’obiettivo era parlare dei problemi della zona, tra degrado abbandono e fare il punto della situazione, insomma tenere vivo il senso di comunità che piano piano sta svanendo in centro. "Il Comune i nostri problemi li conosce, è inutile invitarli – spiegano prima di mangiare –. Hanno già cenato con noi (questa è la quarta edizione), ci danno ragione ma le cose non sono cambiate. Anzi sono peggiorate".

Del verde per combattere il degrado e l’abbandono di rifiuti, un’area pedonale più grande, meno tavolini che tolgono il fiato, ma anche più sicurezza e delle politiche per impedire che i residenti scappino. Sono queste le strade tracciate durante l’incontro di ieri. L’obiettivo? salvare il rione dal degrado e l’abbandono. "Si parla di combattere la fuga degli abitanti – spiega Ebi, dell’omonimo locale – Ma per farlo servono servizi. Non abbiamo uno spazio per carico e scarico, ogni volta si bloccano le strade. Servono anche delle fioriere per impedire di lasciare la spazzatura negli angoli". Per il rione anche il via vai di bici, tra noleggi e rider, e i motorini sono un problema, serve una pedonalizzazione della zona che comprenda via di Sant’Egidio.

Anche le catene che chiudono l’accesso all’arco intasano tutto, creando caos. Preferirebbero delle piante. E i tavolini come detto, rendono la vita dura anche a chi vive qui , ci vive da vent’anni come Simona Menghini "Sto in via Palmieri, i ristoranti sono ovunque. Non riesco ad entrare con l’auto, e non ci passano i mezzi di soccorso. Siamo estranei a casa a nostra", spiega. Ma sono diversi i residenti per i quali la sicurezza rimane un problema primario, "a una certa ora qui c’è di tutto", aggiunge Enrico Baldi.

