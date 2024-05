S’io fossi sindaco Parola ai cittadini: "Tra le priorità? Sanità e ferrovie"

Trasporti, sanità, turismo: se i cittadini di Figline e Incisa diventassero sindaci della loro città, come prima azione amministrativa si occuperebbero di questi temi.

TRENI

Irene è una "pendolare forzata", come si autodefinisce. "Lavorando in centro a Firenze, non mi resta altra scelta che il treno". Ma non ne è felice. "Sono due anni ormai che lo prendo tutti i giorni feriali ed è un incubo. Ogni giorno sappiamo a che ora usciamo di casa, non sappiamo quando e se arriveremo a lavoro, tra ritardi, interruzioni, cancellazioni". Se fosse sindaco, "andrei a sbattere i pugni sui tavoli di chi decide sui trasporti pubblici e chiederei più rispetto per i cittadini del Valdarno". Peccato, dice: "Se il sistema funzionasse, tanti in più userebbero il treno per andare a Firenze invece di affollare l’autostrada"

AUTOSTRADA

È una risorsa importante per Claudio, che lavora in un ristorante. "L’avere l’uscita autostradale vicino, è positivo per tanti motivi e porta clienti anche da fuori: quando lavori bene, vengono apposta a mangiare da te". Se fosse sindaco "farei più eventi legati alla nostra buona tavola per attirare gente e turisti". Non la pensa allo stesso modo Edoardo: "Non vediamo l’ora finiscano di realizzare la terza corsia. E speriamo sia fatta bene perché ogni giorno ci sono ingorghi. Siamo famosi in Italia perché ci identificano col casello dove spesso ci son le code. Eppure l’autostrada dovrebbe servire a fare più veloce, quando spesso ci si sbriga di più ad andare per le strade interne".

INCISA

"Amo questa città, ma da quando siamo stati "annessi" a Figline, ci sentiamo di serie B". Anna vive a Incisa fin da piccola. "Non so quanto il Comune unico abbia migliorato le cose. A me pare che siamo sempre più un dormitorio. Dovrebbero fare più eventi qui da noi, invece fanno tutto a Figline e le nostre strade sono vuote. Ci vogliono anche più negozi: una risorsa per una comunità". La contraddice Carlo. "Si sta proprio bene qui, proprio perché siamo vicino a tutto, ma non nel caos degli eventi. E spesso fanno tante cose anche qui". Una cosa da migliorare? "La pulizia delle strade, ma è colpa dei cittadini che non hanno rispetto".

TURISMO

I dati mostrano un interesse crescente per la ricettività di Figline e Incisa. Ma si può fare di più. "Non solo siamo una zona strategica per la vicinanza alle grandi città storiche e a Vallombrosa ricorda Ester, che lavora proprio col turismo -. Abbiamo tanto anche noi da offrire. In questi anni sono aumentati gli eventi, i festival, le proposte. Valorizziamo i nostri beni ancora di più con cartellonistica e informazioni turistiche. Fossi sindaco? Farei una campagna pubblicitaria su quanto si sta bene qui da noi: si mangia bene, si dorme bene, ci son posti belli vicini e lontani. I turisti fanno bene a tutti".

SANITA’

Ai cittadini non va giù la chiusura del pronto soccorso del Serristori, sostituito da un centro medico avanzato. "Un tempo era un signor ospedale. Ora per fare un esame bisogna andare lontano – lamenta Antonio -. Eppure siamo un sacco di gente, tanti anziani. Se avessi qui il sindaco gli direi: Dacci una buona sanità e vivremo tutti meglio e bene".