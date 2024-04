"Sinistra razzista con Eike. Dimostra paura"

"Eike Schmidt è italiano. Vorrei capire perché Firenze deve essere accogliente con gli spacciatori che arrivano portati dai clandestini, e non deve farlo con una persona nata in Germania, che ha studiato a Firenze, ha conosciuto sua moglie a Firenze, qui ha diretto il museo degli Uffizi ed ha preso la cittadinanza italiana grazie a Firenze. A sinistra sono accoglienti con tutti tranne con chi viene candidato dal centrodestra, e diventano razzisti". Lo ha detto ai microfoni di Radio Bruno il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Gli attacchi nei confronti del candidato sindaco del centrodestra da parte dei partiti di sinistra e del centrosinistra "dimostrano che hanno paura, che la partita non è chiusa e che hanno già vinto a tavolino - ha aggiunto Donzelli - I fiorentini possono scegliere fra il più grande museologo al mondo e l’assessore Funaro che è una brava donna ma per la grandezza di Firenze c’è di meglio. A sinistra, dove hanno paura di perdere il potere c’è una presupposta superiorità morale". Ma dai dem napoletani arrivano durissime prese di posizione contro il governo che "mostra disinteresse per il Museo e il Real Bosco di Capodimonte, privato del direttore in aspettativa. Si tratta dell’ennesima scelta errata del ministro Sangiuliano, che nomina chi preferisce seguire la propria carriera politica a scapito dell’impegno nei confronti della città".