’Sinistra per Lastra’ non correrà alle elezioni: "No ad alleanze con Iv"

"Siamo stati uno dei pilastri della giunta, ma per coerenza non potevamo accettare di correre insieme a Italia Viva". "Sinistra per Lastra" si sfila dalla competizione elettorale, come spiegano Matteo Gorini (nella foto), assessore al sociale, ed Emma Bandini, consigliera comunale. Una forza politica nata cinque anni fa dall’unione di Alleanza Verdi e Sinistra, Prc e un gruppo di indipendenti. "Forti dei risultati della giunta Bagni volevamo proseguire – spiegano lo stesso Gorini, insieme a Carla Pieraccini (della direzione di Avs) e Roberto Burberi – decidendo col Pd come allargare la coalizione. Noi puntavamo sul M5S, ma il Pd era contrario. Avevamo trovato un punto d’incontro su Socialisti e Azione, a condizione di concordare un programma con maggior spesa per il sociale e compensazioni ambientali per il nuovo ponte. C’erano delle divergenze sulla multiutility, visto che siamo contrari alla quotazione in borsa. In ogni caso, quando abbiamo capito che il Pd voleva accordarsi con Iv, che riteniamo di centrodestra, abbiamo fatto un passo indietro. Non sosterremo Caporaso, ma neppure ci candideremo contro".