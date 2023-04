Sinistra per Calenzano "Sale la spesa per gli alloggi Erp"

Il costo del progetto di edificazione degli alloggi Erp sull’area verde di Via Pertini sale da 10,3 milioni di euro a 18, quasi l’80% in più di quanto previsto. Ad annunciare l’aumento delle spese, citando il piano triennale delle opere pubbliche approvato nell’ultimo consiglio comunale, è Sinistra per Calenzano: "Eravamo stati i primi – si legge in una nota – ad affermare che le risorse forse non sarebbero state sufficienti, vista la lievitazione dei costi nel comparto edilizio, quando lo scorso settembre avanzammo in consiglio una proposta di rimodulazione del progetto per rigenerare in loco, in Viale del Pino, una parte degli alloggi Erp, utilizzando la parte restante dello stanziamento Pnrr per l’ampliamento della biblioteca. L’amministrazione, come di consueto, ha respinto la nostra proposta e ha approvato un nuovo master plan (il terzo o quarto della serie) con il quadro economico sempre fermo a 10,3 milioni di euro". Un paradosso evidente – secondo la forza d’opposizione – sarebbe nel fatto che per ogni alloggio Erp si è arrivati al costo di 280mila euro con un costo di costruzione che supera il prezzo medio del mercato immobiliare.