Sinistra per Calenzano, "Aumento del 63,7% dei costi per le case Erp"

"Se una frottola viene ripetuta più volte senza essere contraddetta, può succedere che anche chi la dice, con il tempo, si convinca che sia vera". Commento al vetriolo quello di Sinistra per Calenzano in riferimento a quanto argomentato dal sindaco Riccardo Prestini nell’ultimo consiglio comunale, in risposta ad una interrogazione presentata dalla Lega, rispetto ai costi per la realizzazione delle case Erp in via Pertini. Spese che, a detta del primo cittadino, sarebbero aumentate del 20%: "Gli atti – sottolinea invece in un post sulla propria pagina Facebook Sinistra per Calenzano – parlano chiaro: il costo del primo stralcio del master plan oggetto di finanziamento, prima con fondi Pinqua e poi Pnrr, è stato quantificato in 10.338.184 euro, in due diverse delibere del 2021 e 2022. I quasi 15 milioni cui fa riferimento il sindaco comprendono anche i progetti del Comune di Sesto Fiorentino, facenti parte dello stesso pacchetto approvato dalla Regione. Disattenzione? Dimenticanza? No. Semplice imbarazzo di non saper spiegare come si sia arrivati in un sol balzo, dopo pochi mesi, ai quasi 17 milioni dello studio di fattibilità tecnico-economica". Il nuovo valore inserito nel bilancio di previsione del Comune approvato recentemente quindi, secondo Sinistra per Calenzano, "indica un aumento del 63,7% (altro che il 20%!) e comporta un esborso a carico delle casse comunali di 5 milioni di euro".