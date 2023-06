Sinistra Firenze e le multe "2,3 milioni in tre anni"

"Ben 2.323.630 sanzioni in tre anni per effrazioni al codice della strada, con incrementi enormi per i residenti a Firenze e non proporzionati con quelli dei cittadini dell’hinterland". A evidenziare il dato i consiglieri comunali Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune. "Le multe – spiegano – sono state 338.457 per chi è residente nel Comune di Firenze, tra il 2020 e il 2022, con aumenti significativi per i fiorentini. In particolare, ci risulta che chi vive in città ha ricevuto 21.021 sanzioni nel 2020, 120.915 nel 2021 e 196.521 nel 2022. Dati diversi per chi risiede in altri Comuni: 611.812 multe nel 2020, 431.022 nel 2021, 942.339 nel 2022. Parliamo di un triennio in cui erano stati presi provvedimenti rilevanti in relazione al contesto Sars-CoV-2, quindi vogliamo capire come mai tra il 2020 e il 2021 aumentino tanto le multe per la residenza e calino le altre". Alla luce di questo quadro, evidenziato ieri ai microfoni di Lady Radio, Palagi e Bundu domanderanno alla giunta di spiegare l’evoluzione dei numeri e quanto di queste cifre venga investito in assunzione di personale della Municipale, oltre che sul piano della prevenzione.

Lisa Ciardi