Sinistra bussa ai 5Stelle: "Uniti su idee di città. Portiamoli in coalizione". Pd freddo: "Valuteremo"

Cercare una sintesi politica con il Movimento 5 Stelle o fingere di non sentire le sirene incantatrici sarde che raccontano di un colpaccio del centrosinistra con dem e pentastellati uniti per rovesciare il governo regionale? Nel Pd qualcuno (la minoranza, pare) è tentato dall’idea di imbarcare in coalizione i 5 Stelle, qualcun altro si arrovella per capire se il gioco vale la candela, ovvero se la dote di voti che i grillini porterebbero in dono a Sara Funaro sarebbe tale da accollarsi quelli che Calenda ha definito "utili come le buche a Roma e pronti a dire ’no’ a qualsiasi infrastruttura" e buona parte dei vertici super-dubbiosi e pronti a chiudere le porte subito.

In questo scenario che definire confuso sarebbe un eufemismo (perchè va ricordato che restano ancora aperti, almeno fino alla Leopolda dell’8 marzo, i giochi con Italia Viva e un eventuale ingresso dei renziani in coalizione farebbe alzare tempo zero dal tavolo anche il più moderato dei pentastellati) la Sinistra Italiana fa una fuga in avanti va in avanscoperta a tastare il polso al Movimento.

L’Alleanza Verdi Sinistra, non è un segreto, punta a far allargare la coalizione di centrosinistra ai grillini con i quali sulla carta condivide gran parte dei programmi della città e al tavolo di Funaro appunto vorrebbero portare gli amici a 5 Stelle. Ieri insomma una delegazione di Avs ha incontrato i rappresentanti locali dei 5 Stelle. Al tavolo (nella foto) si sono seduti, tra gli altri, Diana Kapo, segretaria metropolitana di Sinistra Italiana; Lorenzo Falchi, membro della segreteria nazionale di Si; Sandra Giorgetti, rappresentante fiorentina di Europa Verde; Lorenzo Masi, Francesca Pini, Luigi Benassai e Paolo Della Giovampaola del M5S.

Alla fine dell’incontro sorrisi raggianti e note stampa diffuse da SI che lasciano però il Pd piuttosto freddino.

"Abbiamo registrato molti punti di convergenza con il M5S sulla visione di città e sulle politiche da attuare. Lo scambio è stato franco e di questo siamo grati al M5S, dal quale abbiamo colto la disponibilità ad aprire un confronto con tutta la coalizione guidata da Funaro".

Restano ovviamente i punti di scontro – Peretola, tav e multiutility in borsa su tutti (dove Sinistra e Movimento sono certo più in sintonia di quanto non lo siano i primi con il Pd) – ma il coordinatore cittadino di Si Vincenzo Pizzolo preferisce vedere il bicchiere comunque mezzo pieno: "Sono più i punti che ci uniscono da quelli che ci dividono – le sue parole – Qualche esempio? Le politiche sociali, il grande piano per la casa e il salario minimo comunale". I dem, come detto, usano prudenza massima. Solo in serata una nota stringata:

"Il Pd fa sapere che la coalizione di centrosinistra, solida e plurale, ha una candidata forte, Sara Funaro. Se ci saranno condizioni di allargamento e apertura verso altre forze politiche, saranno verificate insieme a Funaro".