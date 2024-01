’Sinistra’, a breve tutti i candidati

Saranno discusse ed approvate domani, in occasione dell’assemblea dei soci dell’associazione Sinistra per Calenzano in programma dalle 21,15 alla Casa del popolo di Calenzano, le due liste di candidati al Consiglio comunale "Sinistra per Calenzano" e "Per la mia Città" in appoggio al candidato sindaco Giuseppe Carovani. Come nel 2019, la lista "Sinistra per Calenzano" è composta da persone che hanno avuto un impegno più diretto nell’associazione mentre "Per la mia Città" valorizza chi si è impegnato in maniera prevalente nella comunità locale e nell’associazionismo. Fra i candidati nelle liste ci sono alcune conferme ma anche diverse novità con una forte presenza di giovani. Da questa sera, sempre alle 21,15 al circolo di via Puccini, prenderanno il via anche i tavoli tematici sul programma: il primo sarà dedicato al tema "Partecipazione, Sviluppo e Gestione dei Servizi".