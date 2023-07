Single senza limiti, crescono ancora Un fiorentino su quattro vive solo

Cinquemila single in più rispetto a due anni fa. Sono giovani lavoratori che vivono lontano dai genitori, divorziati, anziani rimasti soli, vedovi e studenti. In una parola: qualsiasi famiglia sia formata da una persona sola. Una costellazione di solitudini che, messe insieme, nella nostra città formano un pianeta abitato. E in crescita esponenziale. Tanto che oggi, quella delle famiglie unipersonali, costituisce la percentuale più diffusa di famiglia in tutti e cinque i quartieri. In pratica un fiorentino su quattro vive da solo.

Tra le cause ci sono l’allungarsi della vita e gli spostamenti per lavoro, con impatti su società e sistema economico. Ma forse anche la pandemia che ha accelerato divisioni e solitudine. Nel 2016, per capirsi, erano 89.925, cinque anni dopo sono balzati a 90.429, mentre oggi, da soli, rappresentano una schiera di 95.030 persone. Un fenomeno passato ai raggi X dall’ufficio di statistica di Palazzo Vecchio che ha analizzato la loro presenza in tutte le zone di Firenze. Il regno dei single resta il quartiere 1.

Solo fra i confini del centro infatti si concentra il 60,9 per cento delle famiglie unipersonali di Firenze, un esercito di 22.520 individui. Tutti risiedono in un quartiere che conferma il suo ruolo di arteria demografica pulsante della città: pompa e attira nuovi residenti verso il centro e, dopo anni, li distribuisce negli altri quattro quartieri. Come il quartiere 4, formato da Isolotto e Legnaia diventato una piccola oasi per abitata da famiglie, complice le quotazioni basse del mercato immobiliari. Delle oltre 24mila coppie con o senza figli, il 16,9% del totale delle famiglie infatti risiede qui, per una truppa complessiva di oltre 55.400 persone. Sempre fra Isolotto e Legnaia risiede anche la percentuale relativamente più bassa di famiglie unipersonali. A vincere fra le coppie, sono quelle con figli, con il 20,2% rispetto al totale. In tutta la città invece diminuiscono le coppie con figli: erano quasi 35mila nel 2016, mentre oggi ne sono sparite ben 4mila. Nella classifica dei quartieri più family friendly c’è anche Gavinana dove però svetta un altro fenomeno: quelle delle famiglie monogenitoriali, formate cioè da un solo genitori. Da sole rappresentano il 16,7% del totale. Il record di coppie senza figli invece è del quartiere 5. Fra Rifredi, Novoli e Peretola ne risiedono più di 7mila.

Ma l’avanzata dei single è un fenomeno tutto italiano o riguarda anche gli stranieri? Il copione non cambia. Analizzando infatti le famiglie il cui intestatario di scheda di famiglia è straniero risulta che, il 70% risiede nel quartiere 1. Mentre anche fra loro Isolotto e Legnaia continuana a evidenziare un forte richiamo ’familiare’ con la maggior presenza di coppie con figli (13,5%), di poco superiore all’12,6% del quartiere 3.

Altri dati da evidenziare sono una maggiore presenza di famiglie straniere definite di altro tipo, che percentualmente hanno una presenza doppia rispetto al totale, 10,4% contro il 5,0%. Mentre fra gli stranieri risulta praticamente irrilevante la presenza di coppie sole con il 2,5% del totale, contro il 12,9% tra le famiglie italiane. Fra tutti cresce invece il numero delle unioni civili, balzato dalle 125 del 2021 alle 292 del 2023. Una goccia di legame e relazione in un mare di solitudine.

Claudio Capanni