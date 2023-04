Sinergia tra ambiente e cultura Cresce il ’Gruppo Perché No?’

L’amore per i luoghi dove vivono e il rispetto per l’ambiente. Sono questi gli ingredienti segreti che hanno reso fiorente negli anni la crescita di ’Gruppo Perché No’?, un’associazione giovanile di volontariato che da anni sviluppa progetti ed attività su ambiente e cultura per la Valdisieve e la Montagna Fiorentina. Lunedì 17 aprile il gruppo è stato premiato a Palazzo Vecchio, per il secondo anno consecutivo, come vincitore del bando regionale realizzato da Cesvot "Siete Presente". "Si tratta di un progetto che vedrà coinvolti molti ragazzi e ragazze questa estate per sviluppare insieme le competenze e far fronte alle sfide presenti e future sociali, ambientali e climatiche. Un percorso che vuole aiutare a buttare le basi per i sogni e far si che possano diventare realtà", spiega il referente Enrico Fiordiponti. Ventisettenne, pelaghese della frazione di Tòsina, Enrico è oggi responsabile dell’EcoMuseo della Montagna Fiorentina ed è stato già coordinatore di molti progetti regionali. "Quando abbiamo creato il gruppo avevamo solo undici anni e ci riunivamo da tutta la Valdisieve proprio a Tòsina. Dopo anni siamo sempre di più e da tutta la Toscana". Quest’anno "abbiamo voluto dare continuità – conclude – al progetto proposto nel 2022 con Le Vie di Francesco. Ad agosto porteremo i ragazzi che vorranno aderire alla Foresta di Sant’Antonio per esporre l’attuale situazione".