Sindaco: Sereni e il Pd sono al bivio. Giorgi, Zadeh e Bellosi alla finestra

Mentre a Roma si discute, Sagunto è già stata espugnata. Dicevano così gli antichi romani per descrivere una situazione come quella del Pd scandiccese: da una parte il segretario e la direzione che stanno effettuando consultazioni con le associazioni cittadine su chi sarà il prossimo candidato a sindaco del centrosinistra, dall’altra le stesse associazioni cittadine (almeno alcune) che si presentano al primo incontro elettorale organizzato dalla prima candidata in pectore ossia l’assessore alla Cultura Claudia Sereni. Come riuscire a conciliare tutto questo senza gli equilibrismi cari alla politica, pare difficile.

Il segretario Pd Francioli sembra avere le idee chiare e deciso dichiara: "Chi esce da questo percorso del partito se ne assume le responsabilità".

Solo il giorno prima dell’uscita pubblica di Sereni la direzione aveva approvato all’unanimità un piano nel quale le primarie vengono definite uno strumento possibile, ma non da privilegiare, rispetto a una sintesi che la segreteria vorrebbe raggiungere al termine delle consultazioni della società civile.

Ora, considerato quanto sta accadendo, c’è chi si chiede cosa potrebbe accadere di fronte a un altro scatto in avanti: magari la raccolta di firme per chiedere le primarie? Va tra l’altro ricordato che ci sono almeno altri due possibili candidati pronti a uscire allo scoperto, ossia il vicesindaco Andrea Giorgi e l’assessore alla Polizia municipale Yuna Kashi Zadeh. La discussione era partita prima dell’estate, ma dovrà trovare una conclusione entro ottobre. Le altre forze della coalizione di centrosinistra stanno alla finestra, come per il momento anche Giovanni Bellosi, possibile candidato ‘civico’ che è stato tirato in ballo in più di una occasione, e probabilmente proprio in questi giorni sta maturando la sua decisione.

