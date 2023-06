Sindaco sbarca in Normandia

Il sindaco di Barberino Tavarnelle invitato dall’American Battle Monuments Commission alle celebrazioni in Normandia per il 79simo anniversario dello sbarco delle truppe alleate avvenuto il 6 giugno 1944. Così sulla spiaggia di Omaha, c’era anche David Baroncelli, giunto in Francia in veste istituzionale per ricordare il gesto eroico di 4mila soldati di cui più della metà statunitensi che persero la vita nello sbarco per liberare l’Europa dal nazismo. Baroncelli ha fatto visita ai luoghi della memoria normanni.