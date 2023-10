Sindaco Fallani, "No alle Primarie, ma Scandicci è cambiata"

"Sulle primarie, per me è un no". Non fa troppi giri di discorsi il sindaco Fallani. Visibilmente emozionato per la sua ultima intervista in fiera, spazia a tutto tondo, dall’urbanistica alla politica. E proprio sulla scelta del futuro candidato non usa giri di parole. "Non posso essere per principio contrario alle primarie come strumento. Grazie alle primarie sono diventato sindaco. Ma oggi sono convinto che non abbiano lo stesso valore di quando sono state istituite. Alle ultime consultazioni per eleggere il segretario del Pd a Scandicci hanno votato circa 2300 persone. Dieci anni fa io ho vinto le primarie con 2441 preferenze su 6.829 elettori. I numeri della partecipazione sono cambiati radicalmente".

Sui tre pretendenti alla sua poltrona, il sindaco non indica ovviamente per chi parteggi: "Lasciatemi fare solo una considerazione – dice – se i nomi su cui si discute, vengono tutti dalla mia esperienza di governo, è segno che così male non siamo andati. Ma è l’idea di città sulla quale dobbiamo confrontarci, e costruire una coalizione forte per promuovere una nuova partecipazione in città".

Sull’idea di città per Fallani è tempo di bilanci. "Il compito della politica che dobbiamo tenere a mente – afferma – è quello di dare indirizzi lunghi, creando un filo di continuità con ciò che è venuto prima, ed è ciò che abbiamo cercato di fare in questi 10 anni, vedendo con i nostri occhi una trasformazione quotidiana e qualitativa del nostro territorio".

Poi i punti fermi che rappresentano la continuità con la Scandicci del futuro: "Il completamento del centro Rogers – prosege – sta per diventare concreto. Entro l’anno firmeremo la convenzione che dà il via al progetto attuativo. Il dibattito sulle funzioni è aperto, a cominciare dallo studentato, dove dovremo avere il coraggio di permettere a chi vuole studiare nella nostra città di soggiornarvi a prezzi ragionevoli. Intanto però in questi dieci anni le funzioni pubbliche del grande progetto di Rogers sono state definite: il grande parco, il parcheggio scambiatore, la chiusura del corso pedonale. E di questo ritengo di poter essere orgoglioso".

L’ultimo ragionamento del sindaco uscente è sui rapporti di area metropolitana, con particolare attenzione alla mobilità. "Firenze non è un’isola. I comuni metropolitani sono il motore economico della città d’arte. Su scudo verde e trasporto pubblico per gli studenti, non si possono non considerare anche i flussi di ritorno, ossia i fiorentini che studiano e lavorano nell’hinterland. Da tempo abbiamo un ragionamento aperto con il sindaco Nardella, su questi territori ci deve essere maggiore attenzione".

Fabrizio Morviducci