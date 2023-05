Sindaco e giunta nel ’parlamentino’

Seduta plenaria in preparazione del consiglio comunale degli studenti domattina, con quattro classi delle medie degli istituti comprensivi Spinelli e Pratolini che partecipano al progetto di educazione alla cittadinanza. Presenti anche il sindaco Fallani e l’intera giunta. E’ questa la terza fase del percorso in due anni di educazione alla cittadinanza, per quattro classi seconde delle Altiero Spinelli ed Enrico Fermi che, iniziato a febbraio, finirà a primavera 2024 con la discussione di una mozione da far arrivare al consiglio comunale dei grandi.

"Siamo all’inizio di un percorso molto approfondito di educazione alla cittadinanza, alle regole democratiche, al confronto delle idee – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Ivana Palomba –, si tratta di un progetto ‘dal vivo’ che alterna momenti ludici a vere e proprie lezioni, con un approccio in ogni caso serio grazie all’impegno della segreteria generale del Comune, ovvero dello staff che segue il consiglio comunale vero e proprio e che cura direttamente ogni passaggio con i docenti e gli studenti".

Durante le prime lezioni, che si sono svolte presso le rispettive scuole, sono stati spiegati agli studenti le parole e gli istituti giuridici: diritti, Costituzione, legge, Statuto, competenza giuridica, competenza territoriale, Stato, Regione, Città metropolitana, Comune, ente locale, pubblica amministrazione, elettorato, partiti politici, sindaco, giunta, assessori, consiglio comunale e presidenza del consiglio comunale, gruppi consiliari, commissioni, maggioranza e opposizione, atti amministrativi.