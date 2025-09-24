Sindaco ’a domicilio’: riparte il tour della giunta nelle frazioni

Sindaco e giunta di Barberino Tavarnelle tornano nelle frazioni. È iniziato ieri, per andare avanti fino al 16 dicembre, il tour nelle aree decentrate, nella periferia del territorio, per ascoltare temi e questioni che stanno a cuore alle comunità locali e per presentare i principali interventi previsti. Così dopo la Romita tappa d’avvio, il giro proseguirà l’1 ottobre nella chiesa di San Ruffignano a Monsanto, il 7 nella villa di San Filippo e il 14 nella chiesetta della Compagnia di Linari per le frazioni Linari-Sant’Appiano. Quindi il 21 ottobre alla Capannina di Tignano e il 28 ottobre alla chiesa di Santa Maria del Carmine al Morrocco. Nel mese di novembre sono previsti altri quattro incontri: il 4 nella struttura polivalente di Sambuca, l’11 alla fattoria Muricci di Noce, il 18 novembre a Marcialla, al teatro comunale Regina Margherita, e il 26 novembre al centro civico di Vico d’Elsa.

A dicembre, il 2 sarà la volta del circolo della Filarmonica di San Donato in Poggio, il 9 dell’abbazia a Badia a Passignano e, ultimo appuntamento, il 16 dicembre nella sala del cinema Olimpia di Tavarnelle. Si tratta di una iniziativa con la quale l’amministrazione vuole tenere un contatto diretto con le comunità, recarsi nei luoghi dove i cittadini vivono.

Andrea Settefonti