Sindaci Metropolitani, "Tariffa Agevolata per Mezzi Pubblici solo a Firenze? Molto Male!"

"La tariffa agevolata per i mezzi pubblici solo ai cittadini di Firenze? Noi sindaci metropolitani siamo rimasti molto male": lo ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. "Nel 2022 era stato proposto di rendere gratis il tpl per tutti i 42mila studenti metropolitani. Per estendere il progetto sarebbero servite risorse molto ingenti, circa 10 milioni di euro, ma non era impossibile recuperarle. È bello che a Firenze ci sia questa agevolazione ma se siamo MetroCittà si deve riuscire a fare politiche di area, con una visione più ampia, sopratutto su queste materie".