Firenze, 10 settembre 2021 – La vendita di Toscana Aeroporti Handling? Secondo i sindacati "una scelta sbagliata nei tempi e nei modi". Lo hanno detto subito e continuano a ribadirlo oggi, dopo che la trattativa per la cessione di Tah al gruppo Consulta è saltata. La società che gestisce gli aeroporti toscani ha ribadito, però, che la vendita del ramo handling, cioè dei servizi a terra, continua ad essere un obiettivo strategico.

“Con la nostra costante mobilitazione – spiegano in una nota i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl – abbiamo denunciato ed evidenziato da subito le tante contraddizioni che emergevano a tutti, a partire da istituzioni, agli enti di controllo e su tutti i tavoli a cui abbiamo partecipato. Risulta ora del tutto evidente che le nostre rimostranze non erano frutto di immaginazioni, ma criticità reali che avrebbero impattato pesantemente su lavoratrici e lavoratori relativamente anche alle garanzie e solidità imprenditoriali del possibile acquirente".

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da scioperi, manifestazioni e incontri, al fine di garantire un futuro ai circa 450 lavoratori coinvolti dall'operazione. Un tempo che, sottolineano i sindacati, “avremmo potuto e dovuto utilizzare meglio, per progettare e costruire la ripartenza delle attività”. “Speriamo e pretendiamo di farlo da ora, a partire dagli investimenti programmati in un quadro, anche di relazioni industriali, per noi profondamente cambiato dagli accadimenti degli ultimi mesi a fronte dei quali ritroviamo purtroppo una società testardamente ferma nella volontà di cedere comunque l’handling”, concludono.

“Per noi – fa sapere l'Usb – lo stop alla vendita di Toscana Aeroporti Handling è una vittoria inaspettata. Piccola o grande che sia non lo sappiamo ancora: permane infatti la volontà di vendere l'handling da parte del gestore aeroportuale. Sicuramente però 'l'assenza di condizioni necessarie alla cessione', come ha dichiarato Toscana Aeroporti, non può che essere un grande sollievo per le lavoratrici e i lavoratori di Pisa e Firenze”.