Sanitari in piazza contro l’aumento dell’Irpef: “Un confronto coi sindacati per trovare le risorse”

Firenze, 23 gennaio 2024 – Un migliaio di persone sono scese in piazza, stamattina, per affermare a gran voce il loro 'no' contro l'aumento addizionale Irpef regionale varato dalla Regione Toscana.

Cisl e Uil con i loro responsabili e cittadini davanti al palazzo della Regione Toscana per chiedere di iniziare un confronto sul bilancio al fine di individuare risorse da destinare alla sanità toscana, evitando di incorrere all'aumento dell'imposizione fiscale, in questo modo evitando di andare sempre di più verso una via di privatizzazione delle strutture ospedaliere e anzi, incrementare risorse per gli ospedali pubblici.

Tra i presenti anche Paolo Fantappiè, segretario generale Toscana Uil: "Il nostro obiettivo è rilanciare il modello sanitario toscano, che sta peggiorando sempre di più, le liste di attesa sono chilometriche e i pronti soccorsi esplodono, ecco che i cittadini si rivolgono alla sanità privata, ma questo non è corretto. La Regione ci alza le tasse, ma questo continua a non essere sostenibile per molte famiglie”. Un aumento “sbagliato e ingiusto” sono le parole che arrivano dai due sindacati.

Anche Ciro Recce, segretario regionale della Cisl Toscana, dice la sua: “L'aumento dell'Irpef sta danneggiando tutti, soprattutto lavoratori e pensionati, in secondo luogo chiediamo un tavolo che possa ascoltarci per riformare la sanità e aiutare gli addetti ai lavori". I sindacati, quindi, sono stati ricevuti dal governatore Eugenio Giani che “ha assunto l'impegno ad avviare un tavolo sul bilancio e l'imposizione fiscale, ma anche, parallelamente, un più ampio confronto sulle problematiche della sanità”, spiegano le parti sociali in una nota.

"Io lavoro al pronto soccorso e i tagli sul personale sono talmente eccessivi che non riusciamo a svolgere il loro lavoro nel modo migliore possibile, non si può andare avanti così. E' normale che poi si scelga la via della struttura privata, ma è anche vero che non tutti possono permetterselo”, dice Sabrina Paoletti, tecnico di radiologia. E poi ancora Gianni Baiocco, responsabile provinciale pensionati della Asl di Grosseto: “Gli anziani non sono tutelati, non sono aiutati e non sono seguiti neanche dopo, quando una volta dimessi tornano a casa. Il vero problema è che la privatizzazione non possono permettersela tutti, quindi spesso succede che le persone decidono di non curarsi e questo è inaccettabile”.

E infine la voce di Viviano Bigazzi, pensionato e capogruppo dei pensionati della Cisl di Firenze, 68enne: "Dobbiamo fare una rivoluzione da una sanità basata prevalentemente sull'ospedale, ad una sanità, dobbiamo costruire una struttura di prossimità sul territorio, rivitalizzare i medici di famiglia e prendere in carico gli anziani e le persone più svantaggiate: tutti devono essere aiutati”.