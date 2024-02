Simulazione di allarme, oggi, a Lastra a Signa. Dalle 15,48 alle 15,49, il Dipartimento di Protezione Civile svolgerà dei test tecnici di comunicazione del sistema di allarme pubblico It-allert. Sul territorio sarà simulato un incidente rilevante alla Petrolgas di via Livornese 12, azienda per la quale la Prefettura di Firenze ha recentemente approvato l’aggiornamento del piano di emergenza esterna in caso di incidente. Tutti i cittadini che si troveranno nel raggio di 2 Km dall’azienda riceveranno sul cellulare un messaggio di prova che li avvertirà dell’ipotetica emergenza. It-alert è attualmente in fase di sperimentazione: quando sarà operativo, per determinati eventi emergenziali, il servizio nazionale della protezione civile integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione.