In moto contro il bullismo: le Simpatiche Canaglie fanno tappa in piazza Ferrucci

Firenze, 26 ottobre 2023 - Bikers con giacca di pelle duri con i prepotenti, ma dal cuore tenero, con i bambini in difficoltà. Tutti in moto contro il bullismo con l’associazione Simpatiche Canaglie che continua a impegnarsi a proteggere, difendere e assistere bambini vittime di gravi maltrattamenti in Toscana e che sabato 28 ottobre celebra il primo compleanno in piazza Ferrucci con una festa presso Bobo Check Point.

Alle 18 i motociclisti arriveranno con il loro motore e fino alle 21 saranno a disposizione di chi vorrà avvicinarsi all'associazione e condividere la battaglia portata avanti. Simpatiche Canaglie è un'organizzazione no profit di persone che condividono la passione per la moto ma anche, e principalmente, la voglia di mobilitarsi per sostenere bambini o minori adolescenti vittime di violenza, maltrattamenti di ogni tipo, bullismo e cyber-bullismo. "Vogliamo mostrare ai ragazzi che un gruppo può essere rassicurante, stabile, premuroso e protettivo - sottolineano le Simpatiche Canaglie -. Insieme a noi si sentono protetti, al sicuro e acquisiscono fiducia verso gli adulti e il mondo in cui vivono".