"Simboli non istituzionali sul palazzo comunale". FdI chiede la rimozione

Nessun vessillo non istituzionale sulle facciate dei palazzi pubblici. A tuonare contro la sempre più frequente esposizione di simboli diversi da quelli ‘ufficiali’ è la capogruppo di FdI in consiglio comunale Monica Castro con riferimento proprio al territorio calenzanese: "Da mesi – sottolinea - accanto alle bandiere istituzionali esposte fuori del palazzo comunale di Calenzano sono comparse una bandiera straniera, quella palestinese e uno striscione. Ricordo al sindaco Carovani che per legge non si possono esporre sugli edifici pubblici bandiere o vessilli non istituzionali salvo che per incontri istituzionali. Perciò chiedo gentilmente al sindaco di far rimuovere questi vessilli o sarò costretta a segnalare il tutto agli organi preposti".