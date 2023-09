Silenzio Del Re e Di Giorgi "Funaro? No comment"

Elezioni comunali, il centrosinistra avanza a strappi nervosi tra autocandidature, dichiarazioni di volontà a mettersi a disposizione, veleni e ricuciture.

Il Pd, non più granitico come un tempo ma comunque ancora squadra da battere, continua a prendere tempo ma il clima è tutto fuorché sereno.

Le prime avvisaglie di un meteo carico di nubi sul futuro dem – al netto della rivoluzione nel partito nazionale con la nuova segreteria targata Schlein (Nardella, ma anche Giani erano schierati con il rivale Bonaccini) si ebbero già in primavera con il benservito del sindaco all’ex assessore all’urbanistica Cecilia Del Re, volto di punta della giunta e campionessa di preferenze, colpevole di aver ’riaperto’ il dibattito sul passaggio della tramvia dal Duomo. Del Re dopo la defenestrazione si è rimboccata le maniche e, da outsider, resta ad oggi una mina vagante in vista del voto dopo la sua autocandidatura alla corsa di primavera e quella vicinanza quasi ostentata con Stefania Saccardi. Il secondo nome in pista dopo quello di Rosa Maria Di Giorgi, politica di lungo corso, e che ha preceduto quello di Sara Funaro che, al teatro Niccolini, si è detta pronta a mettersi a disposizione della città (non una discesa in campo ufficiale, ma quasi) lanciando una frecciatina non da poco alle sue competitor ("Prima il bene collettivo, poi l’ambizione personale") che le stesse ieri hanno preferito non commentare. Bocca cucita da parte della Del Re, stessa reazione da parte della Di Giorgi. Un doppio silenzio stizzito che vale più di mille dichiarazioni.

Ma al netto di tutto il vero regista occulto delle comunali resta il leader di Italia Viva Matteo Renzi (che in vista delle Europee ha incontrato la Meloni per trattare sull’abbassamenti della soglia di sbarramento dal 4% al 3%) il quale nei giorni scorsi, dopo aver bacchettato per mesi il Nardella ha detto senza mezzi termini che senza di lui il Pd va contro un muro e perde la città. Ergo serve un accordo che già in casa Pd stavano valutando con interesse (anche perché attualmente Pd e Iv sono in maggiorenza insieme sia al Comune che in Regione). Ma c’è un ma... il Rottamatore vorrebbe il patto alle sue condizioni, naturalmente: un candidato condiviso ma assolutamente in discontinuità con la giunta Nardella.

La partita si gioca su più tavoli perché con un eventuale sdoppiamento futuro dei ruoli Renzi potrebbe piazzare Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ai vertici della città metropolitana e concordare con il Pd un nome per Palazzo Vecchio che non sia però tra i graditi dell’ex amico Dario. In questi mesi di è parlato anche di primarie (chieste dai campioni di preferenze del Pd, temute, se allargate a IV, per la discesa in campo della Saccardi). Tutto ancora in gioco con un nome che compare e scompare di volta in volta, quello di Eugenio Giani che dovrebbe scendere dalla poltrona di goverantore un anno prima. La stessa poltrona che nel 2025 rischia di passare al centrodestra. Tomasi già si lecca i baffi.

Emanuele Baldi