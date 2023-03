Signa, ladri in pelletteria: rubate 92 borse

Carabinieri

Signa (Firenze), 2 marzo 2023 – Due ladri entrano in una pelletteria di Signa e fanno man bassa di borse rubandone 92. I due malviventi, poi, sono scappati in auto con un bottino del valore di 1.000 euro. È accaduto nel pomeriggio del 1 marzo.

I malviventi, secondo quanto ricostruito anche in base alle telecamere di sorveglianza, a volto coperto si sono introdotti con una vettura nel parcheggio della ditta e approfittando della distrazione dei dipendenti avrebbero portato via le borse riposte in pacchi pronti per la spedizione. Dopo la scoperta del furto il titolare ha chiamato i carabinieri.