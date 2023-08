Signa, il centro città cambia veste Ecco la riqualificazione di via Roma

Partiranno il prossimo 6 settembre i lavori per la riqualificazione di via Roma, a Signa. Si tratta di un intervento finalizzato al miglioramento urbano e a una maggiore vivibilità del centro, che interesserà il tratto dell’arteria compreso fra via di Porto a Largo Capitelloni. Il cantiere porterà alla realizzazione di una strada a un solo senso di marcia (come accade già attualmente, ma eliminando la corsia dedicata ai bus), con una pista ciclabile posta a fianco della carreggiata. Ci saranno poi nuovi arredi urbani, più posti auto, alcune alberature e zone di verde pubblico. L’intervento rientra fra quelli che saranno realizzati grazie ai fondi Pnrr.

Previsti anche alcuni alberi, posti auto ai lati della strada, aiuole urbane e una parete verde posta più avanti, sotto l’Erta di Castello. Infine il risanamento acustico: un investimento di 160mila euro permetterà di prevedere una miscela speciale di asfalto adatta a limitare il rumore al passaggio dei vari mezzi.

A seguito dell’inizio dei lavori su via Roma, il mercato settimanale del venerdì sarà temporaneamente spostato su via dei Colli, fra via Pistelli e via del Crocifisso, a partire dal prossimo 8 settembre. Una volta conclusi i cantieri, è stato spiegato, il mercato tornerà in centro, anche se sul futuro posizionamento cono in corso alcuni studi. "Abbiamo portato avanti il progetto di risistemazione di via Roma in linea con i tempi previsti – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi (in foto) – e siamo pronti a dare il via al cantiere. Tutti i lavori su via Roma si chiuderanno fra gennaio e febbraio 2024".

Lisa Ciardi