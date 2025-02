’Signa al Centro’. Tognarelli: "Nati come alleanza civica"

"Negli ultimi tempi, alcuni membri delle liste formate a Signa per offrire un’alternativa all’attuale maggioranza hanno scelto di dichiararsi opposizione di centrodestra. Vorrei sottolineare che questa non era l’intesa iniziale e che una simile lettura rischia di confondere o di alterare il significato del nostro impegno". A dirlo è Luca Tognarelli, ex capolista di ’Signa al Centro’ e referente locale di Iv, una delle formazioni che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Monia Catalano. "Mi rivolgo ai cittadini per fare chiarezza su un aspetto importante riguardante le liste civiche che abbiamo formato a Signa per offrire un’alternativa all’attuale maggioranza – scrive ancora – che, come sapete, ha vinto le elezioni con un margine molto ridotto. Le nostre civiche sono nate da un progetto condiviso e trasversale, composto da persone con idee diverse, provenienti da sensibilità di destra, centro e sinistra, unite però dall’obiettivo comune di lavorare per il bene della nostra comunità. Questo progetto non è mai stato pensato né presentato come esclusivamente di una parte politica, ma come un’alleanza civica, inclusiva e aperta".