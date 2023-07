Sieve torbida, arriva il parere dell’Arpat

La Sieve, in Mugello, è da tempo opaca. Lo hanno rilevato in tanti, lo hanno denunciato i pescatori, lo ha segnalato anche il Comune di Scarperia e San Piero. E questa anomala qualità dell’acqua del fiume mugellano, anomala soprattutto per la durata del fenomeno, ormai quasi due mesi di strana torbidità, ha fatto muovere anche l’Arpat, sollecitata dall’amministrazione comunale di Scarperia e San Piero. E l’agenzia regionale per l’ambiente ha deciso di fare ulteriori approfondimenti, dopo aver stabilito, con un primo esame, che il fenomeno era stato provocato dal dilavamento dei terreni a causa delle forti piogge di giugno, causando così la torbidità del torrente Anguindola e da qui dell’acqua della Sieve. Ora Arpat ha fatto altri approfondimenti e nota che "le zone afferenti ai bacini idrografici dei torrenti Anguidola e Rimotoso sono caratterizzate da argille lacustri e localmente, nella fascia più prossima ai corsi d’acqua, da depositi superficiali alluvionali ghiaiosisabbiosilimosi con una elevata percentuale di materiale fine", zone "soggette a fenomeni di dilavamento superficiale diffuso". Peraltro tali terreni argillosi risultano piuttosto mal drenati, dice Arpat, che evidenzia anche come questi terreni "attualmente coltivati a girasole di recente semina, sono privi di una copertura vegetale idonea a ridurre l’erosione al suolo e contenere il trasporto di materiali solidi".

Paolo Guidotti