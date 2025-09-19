Siena Awards Photo Festival. Grandi storie per immagini

Siena celebra la fotografia internazionale ospitando uno dei più prestigiosi eventi dedicati alla fotografia e al visual storytelling riconosciuto a livello internazionale: dieci mostre, tre premi, una giornata di talk e un ricco palinsesto di eventi ospitati in palazzi storici, musei, ex distillerie, chiese sconsacrate, aule scolastiche d’arte e borghi.

E’ il Siena Awards Photo Festival, in programma dal 27 settembre al 23 novembre con l’XI edizione, un progetto culturale che, anno dopo anno, ha saputo trasformare la città toscana in un crocevia globale di visioni, storie e linguaggi visivi. In questi anni di attività il Festival ha ricevuto la candidatura di oltre 400.000 fotografie provenienti da 194 Paesi del mondo, dando vita a una piattaforma inclusiva e internazionale: un flusso ininterrotto di culture e prospettive, che ha reso la città una delle capitali mondiali della fotografia internazionale.

Il Festival si inaugurerà simbolicamente mercoledì 24 settembre, alle 11 con la laurea magistrale ad honorem in Antropologia e Linguaggi dell’immagine conferita al fotografo statunitense Steve McCurry (Philadelphia, 1950) dal Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena. Il riconoscimento celebra non solo la forza estetica e narrativa del lavoro di uno dei più celebri fotografi al mondo, ma anche il profondo impatto antropologico delle sue immagini, capaci di raccontare l’Umanità nelle sue molteplici sfumature. L’opera di McCurry ha dato voce a volti, luoghi e storie del mondo, costruendo una testimonianza visiva oltre ogni confine geografico e culturale.

Venerdì 26 settembre, alle 21.30 al Teatro dei Rinnovati Steve McCurry, insieme a Gianluca Gazzoli, spiegherà il suo linguaggio visivo, tra emozioni, colori e storie di umanità. L’inaugurazione ufficiale del Siena Awards Photo Festival si terrà venerdì 26 con i Sipa Talks (Siena International Photo Awards Talks), in programma a partire dalle 15 al Teatro dei Rinnovati. Una giornata di incontri, retrospettive e dibattiti che vedrà protagonisti alcuni tra i più autorevoli fotografi e fotogiornalisti della scena internazionale. Si affronteranno temi cruciali: dai conflitti armati al cambiamento climatico, dall’importanza del giornalismo investigativo al potere della fotografia come strumento di denuncia, consapevolezza e memoria, attraverso voci e sguardi già pubblicati su alcune delle più prestigiose testate mondiali come National Geographic, The Washington Post, Stern, Geo e The New York Times.

Tutto il programma su www.sienawards.com

Olga Mugnaini