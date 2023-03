Sicurezza: "Telecamere necessarie" Italia Viva insiste sulla sicurezza

di Sandra Nistri

Telecamere sì, telecamere no. L’aggressione ai danni di un 14enne avvenuta domenica scorso nel centro cittadino ha rinfocolato le polemiche per la scelta dell’amministrazione comunale di non prevedere un sistema di videosorveglianza nel centro cittadino che, secondo diverse forze politiche, potrebbe rappresentare un deterrente. La richiesta di installazione degli "occhi elettronici" in chiave sicurezza è riproposta da Italia Viva Sesto: "Nelle ultime settimane - si legge in una nota - abbiamo assistito all’aggressione fisica ai danni di un edicolante, ai danni all’impianto sportivo di Padule, al sabotaggio di un’auto della Polizia Municipale, all’assalto notturno a una gioielleria, ai danni con furto nei garage di Viale Togliatti. Pochi giorni fa avevamo anche ricordato come il problema sicurezza sia vero e sempre più percepito anche in centro, ma mai avremmo pensato che a distanza di poche ore un nuovo gravissimo episodio, ai danni di un ragazzino, si sarebbe verificato in via Cavallotti con le stesse dinamiche già viste più volte. Attendere ulteriormente non è più ammesso: l’amministrazione si attivi subito e venga previsto un innalzamento del livello di controllo da parte delle forze dell’ordine".

"Gli episodi delle ultime settimane - replica il sindaco Lorenzo Falchi - alcuni dei quali hanno come protagonisti dei giovanissimi, meritano la massima attenzione da parte delle Istituzioni. Non trovo utile, invece, la loro strumentalizzazione per alimentare la polemica da parte di qualche forza politica. Ho già avuto modo di confrontarmi nei giorni scorsi con polizia e carabinieri e li ho sentiti molto convolti e come sempre attenti nel garantire la loro presenza e il loro prezioso lavoro, insieme anche alla nostra Polizia Municipale. È evidente, però, che è necessario predisporre politiche sociali mirate".