Sicurezza sulla strada e sul lavoro Pomeriggio di approfondimento con l’associazione Borgogni

“Quando la sicurezza sulla strada è anche sicurezza sul lavoro”, è il tema di un pomeriggio di formazione e di confronto, oggi dalle 15 al Palagio di Parte Guelfa, per parlare di quando stare alla guida rientra nel proprio lavoro dunque garantire la sicurezza sul lavoro significa occuparsi anche di sicurezza stradale. Il convegno è organizzato dall’associazione Gabriele Borgogni in collaborazione con Rock’N’Safe, lo studio legale FDAvvocati di Firenze e Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) Firenze, patrocinato dal Comune e da #FORUMAutoMotive, accreditato dalla Fondazione per la formazione forense di Firenze e con il supporto di D6 Drive Responsibly. A moderare l’evento il giornalista Luca Talotta. Interverranno per i saluti il questore Maurizio Auriemma, l’assessora Benedetta Albanese, Elisabetta Sarti per Fondazione per la formazione forense, Tommaso Bendinelli, presidente della sezione Aiga fiorentina, e Valentina Borgogni (nella foto) presidente dell’associazione Gabriele Borgogni. A parlare tanti professioni del settore: dall’avvocato Petra D’Andrea (FDAvvocati) a Fabrizio Benedetti, coordinatore generale della sezione Inail consulenza tecnica salute e sicurezza, da Vito Bertoni, sostituto alla procura fiorentina, da Alfredo D’Ascoli, segretario nazionale della Federazione italiana trasportatori) a Cinzia Ricciardi, dirigente superiore del Compartimento Polizia Stradale Toscana.