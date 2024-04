Sicurezza sul lavoro, nata la Carta della formazione

Definire i principi fondamentali per la formazione in tema di sicurezza, igiene e salute sul lavoro. Rafforzare l’importanza della progettazione didattica e stabilire i criteri per valutarne l’efficacia. Promuovere la diffusione della cultura della prevenzione e una formazione vera, etica, responsabile e sostenibile. Sono i principi della prima Carta della formazione sulla sicurezza sul lavoro nata a Bagno a Ripoli e firmata nella Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: 49 articoli in 5 capitoli (principi fondamentali, soggetti, progettazione didattica, erogazione didattica, verifiche) per una rivoluzione che mette al centro la sicurezza al lavoro, partendo dalla consapevolezza che la formazione è il primo dispositivo di protezione individuale. L’idea di realizzare la Carta, con l’ambizione di creare una bussola al servizio di aziende e istituzioni è stata di Matteo Micheli, ripolese, tecnico della prevenzione insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica per l’impegno in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro. I lavori della Costituente hanno coinvolto esperti di sicurezza, sindacati e categorie professionali, istituzioni e imprenditori.