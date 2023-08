Sicurezza stradale, dal 29 agosto nuovi lavori a Firenze

Firenze, 28 agosto 2023 - Inizieranno domani i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra Gabriele via D’Annunzio e via Andrea Del Sarto. In dettaglio il progetto prevede l’ampliamento dei marciapiedi su via Andrea Del Sarto in corrispondenza dell’intersezione con via Gabriele D’Annunzio per migliorare la visibilità sia del pedone che deve attraversare la carreggiata sia dei veicoli che da via del Sarto devono immettersi in via D’Annunzio. L’ampliamento dei marciapiedi comporterà anche l’avanzamento della striscia di arresto su via Andrea Del Sarto che consentirà una maggiore visibilità del traffico presente su via D’Annunzio. Prevista la realizzazione della rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche con percorso tattile Loges. Spesa prevista poco più di 41mila euro. I lavori, che dureranno un mese con restringimenti di carreggiata, saranno effettuati da Avr. "Proseguono gli interventi per migliorare la sicurezza stradale - dichiara l'assessore alla mobilità del Comune Stefano Giorgetti -. I lavori che prendono il via domani rientrano nel novero dei progetti piccoli ma significativi perché rappresentano una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e in particolare dei pedoni”.