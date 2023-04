Sicurezza stradale Controlli dei vigili

Continuano i controlli della Polizia Municipale con l’utilizzo del Targa System, apparecchiature che consente di individuare i veicoli non in regola con la copertura assicurativa e con la revisione stradale.

Gli agenti del Reparto Tecnologie di Supporto hanno effettuato posti di controllo in via Senese, lungarno Aldo Moro, nello Stradone dell’Ospedale e in via Simone Martini. Quasi 5.700 i veicoli sottoposti a verifica strumentale con settantadue mezzi multati per omessa revisione (sanzione da 173 euro) e sette per mancanza di assicurazione (sanzione 866 euro e in tre casi è scattato il sequestro del mezzo, per gli altri quattro è stata riattivata la polizza).

Da segnalare il conducente di un motociclo è stato sorpreso alla guida senza patente: per lui è stato emesso un verbale da 5.100 euro con fermo del veicolo.