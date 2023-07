Sicurezza stradale, arrivano le prime ’zone 30’

Su via Matteotti a Borgunto, in via XXV Aprile davanti alle scuole di Pian di Mugnone, senza dimenticare le elementari e l’asilo di via Sambre, a Compiobbi.

Sono le prime "zone 30", che in questi giorni hanno fatto il loro debutto anche sul territorio comunale fiesolane, seguendo quanto accade da tempo nel fiorentino.

La nuova segnaletica orizzontale è realizzata direttamente sull’asfalto e va a integrare la cartellonistica tradizionale.

Si tratta di un "pittogramma", che ricorda che in quel tratto il limite è ridotto da 50 a 30 chilometri all’ora. Un provvedimento finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale ma anche alla riduzione dello smog e dell’inquinamento acustico, spiegano i tecnici.

"Il comune sta investendo nell’ottica della sicurezza stradale. Per iniziare – spiega il sindaco Anna Ravoni – abbiamo pensato di collocarli in queste tre zone. Rispettare la velocità consentita può salvare la vostra vita e quella degli altri. I pittogrammi sono elementi che possono attrarre l’attenzione e ricordarci il limite di velocità a cui dobbiamo attenerci per la sicurezza stradale. Perché le strade, purtroppo, sono diventate luogo di molti incidenti anche gravi dovuti alla velocità".

D.G.