Sicurezza stradale a scuola. Progetto pilota per l’Italia

"L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo". Lo diceva Nelson Mandela, e mai come oggi il suo monito trova senso sulle strade italiane, dove ogni anno oltre tremila vite vengono spezzate dagli incidenti. Per chi crede che la prevenzione passi dall’educazione, formare i giovani a comportamenti responsabili non è un’opzione: è un’urgenza. Da qui nasce il progetto Dai valore alla vita – Mobilità sicura, sostenibile e rispettosa, promosso dall’associazione Lorenzo Guarnieri, che porta da Firenze a molte altre regioni italiane strumenti concreti nelle scuole primarie e secondarie. "Dobbiamo educare i nostri giovani, non perchè siano il problema ma perchè potranno diventare la soluzione – spiega Stefano Guarnieri, che ha contribuito fortemente alla introduzione della legge sull’omicidio stradale come presidente dell’associazione fondata nel 2010 nel nome del figlio vittima a 17 anni di un investimento –. La violenza stradale – ricorda – è la prima causa di morte per gli under 29. La speranza è quella di stimolare le amministrazioni a ripensare gli investimenti per l’educazione alla mobilità, purtroppo ancora troppo pochi".

Il progetto, finanziato col contributo della Fondazione Unipolis e realizzato con Giunti Scuola, La Fabbrica, FDX e l’associazione Sostenitori e amici della polizia stradale, punta a far acquisire competenze utili per comportamenti responsabili su strada, aumentando la consapevolezza e promuovendo una cultura della mobilità come spazio pubblico da vivere nel rispetto reciproco. Per i più piccoli viene proposto il gioco Sicuramente, pensato per far percepire la strada come ambiente condiviso e proteggere gli utenti più vulnerabili. A disposizione delle scuole 1.000 kit e 50 laboratori a distanza con un educatore e un webinar per docenti. I kit sono disponibili da ieri, sul sito di Giunti Scuola, per gli istituti di Sardegna, Umbria, Sicilia, Emilia-Romagna, Campania e Firenze metropolitana. Per le scuole secondarie il percorso di formazione scuola-lavoro: Dai valore alla vita. I docenti possono attivare gratis il percorso sulla piattaforma Scuola.net, mentre gli studenti possono iscriversi in autonomia su WonderWhat.