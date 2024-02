Sicurezza, scatta allarme spaccio: "Partiamo con i controlli mirati"

Parola d’ordine sicurezza. O meglio più sicurezza nel Comune di Campi. Questa la ‘sintesi’ del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica che si è svolto ieri in Prefettura a Firenze e al quale ha partecipato il sindaco Andrea Tagliaferri. Insieme a lui i rappresentanti delle forze dell’ordine: tutti hanno condiviso la necessità di istituire una serie di servizi mirati e finalizzati al contrasto dello spaccio nel centro storico e in alcune aree verdi del territorio, in modo particolare la sera, implementando al tempo stesso il sistema di videosorveglianza grazie anche ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’interno.

Quello della sicurezza è infatti uno degli argomenti più dibattuti in città.

Nonostante ciò, in base a quanto emerso in Prefettura, si registra una sostanziale stabilità nel numero dei reati rispetto agli anni precedenti alla pandemia e al fenomeno dello spaccio in generale. Tutto ciò non deve però far pensare di abbassare la guardia, come ricordato anche dal sindaco stesso che ha voluto ribadire "l’impegno convinto dell’amministrazione comunale nel contrastare ogni forma di criminalità e nell’assicurare un ambiente sicuro e tranquillo a tutti i cittadini". A conclusione del tavolo fiorentino è emersa inoltre la volontà di estendere la partecipazione di un rappresentante del Comune di Campi al gruppo di lavoro costituito in Prefettura con l’obiettivo di lavorare ancora più alacremente con l’obiettivo di individuare nel minor tempo possibile le criticità esistenti.

Una decisione già ‘anticipati’ da Tagliaferri nei giorni scorsi, quando ha evidenziato la necessità di "una stretta cooperazione e una condivisione di risorse e informazioni per affrontare al meglio la sfida della scurezza urbana".

Pier Francesco Nesti