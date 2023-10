Sicurezza, piano in dieci punti. Arrivano gli agenti in più: "Ma serve anche un Cpr"

Sicurezza declinata a trecentosessanta gradi. Al centro del vertice in prefettura, con il ministro dell’interno Piantedosi e il sindaco Nardella, sono stati messi punti fermi contro la microcriminalità che minaccia la serenità della vita quotidiana di cittadini e commercianti e contro i rischi determinati dalla situazione internazionale. Con la guerra Israele-Hamas torna in primo piano, la minaccia del terrorismo. Specialmente in città come Firenze, tra le vetrine internazionali dell’arte ad alta capacità attrattiva di turisti.

Il comitato per l’ordine e la sicurezza straordinario è durato meno di un’ora. Abbastanza per definire le linee guida delle prossime mosse. I duecento nuovi agenti delle forze dell’ordine richiesti dal sindaco anche in una lettera inviata allo stesso ministro "in parte sono già arrivati e altri ne arriveranno", dice Matteo Piantedosi. Un centinaio ha già preso servizio e altrettanti lo faranno nel corso dei prossimi mesi. Il ministro è convinto di poter dare risposta a nardella rispettando la sua domanda anche nei volumi.

Comunione d’intenti, ma non mancano punture di spillo. Le polemiche no, su quelle anzi è lo stesso ministro a invitare ad abbassare i toni dello scontro, visto il clima di tensione internazionale. "Ho fatto presente al sindaco che l’azione di contrasto e prevenzione di certi fenomeni non si nutre solo del numero di agenti di polizia ma anche di tante altre iniziative", dice Piantedosi, intervenuto alla festa de Il Foglio, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.

Quali? Il ministro chiede collaborazione alla Toscana per la realizzazione del Cpr, ma il centro di permenenza per i rimpatri è un argomento sul quale sono state gettate tonnellate di parole. Il governatore Eugenio Giani, dopo qualche incertezza si è allineato rigorosamente alla posizione del segretario regionale del Pd Emiliano Fossi, ribadendo il suo no e promuovendo il modello toscano dell’accoglienza. "Se questa regione collabora facendo un Cpr, le forze di polizia possono dare concretezza alle espulsioni", dice Piantedosi. "L’azione è abbastanza coordinata. Noi siamo al fianco di Firenze, ma l’importante è che questa azione sia integrata e compensata anche da azioni forti che il sindaco metterà in campo con la polizia locale".

E Dario Nardella non più tardi di domani alla festa della polizia municipale parlerà dell’arrivo del nuovo contingente di agenti. Si parlava di cento assunzioni, ma il numero di nuovi vigili potrebbe essere destinato a salire. "Presenterò un piano in dieci punti di impegno serio sul fronte della sicurezza urbana", spiega il sindaco.

Sarà rafforzato con uomini dell’Esercito anche il piano "Strade sicure", rispetto a qualche anno fa, perché "purtroppo, c’è la concomitanza dell’allerta per ciò che sta succedendo in Medio Oriente, e c’è un’esigenza di uomini anche su questo fronte". Nardella non fa un passo indietro sulla necessità di sicurezza.

Ma se sono tutti concordi nell’evitare gli allarmi ingiustificati, Piantedosi ricorda che quella del terrorismo resta "una minaccia molto indefinita, fluida. I fatti di Francia lo dimostrano. Ci aspettano mesi complicati e faccio un appello perché la discussione pubblica sia convergente e non ci siano inutili divisioni sugli obiettivi di mantenere la sicurezza del nostro Paese".

A Roma è stata condivisa la decisione di un monitoraggio costante degli scenari che si vanno delineando in Medio Oriente, "e quindi i riflessi sul nostro territorio nazionale". "Abbiamo strutture di polizia che offrono massima garanzia – rassicura il ministro – Già in passato, sui flussi migratori, abbiamo dato dimostrazione di saper intercettare presenze che dovessero rappresentare in qualche modo una preoccupazione".