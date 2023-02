Sicurezza personale, ecco il corso

Ha un titolo decisamente particolare "Il morso di pecora non passa la pelle", il ciclo di incontri sulla sicurezza personale organizzata da Avis, Long bai vi Pistoia e studio legale Bini Passalacqua nei locali di Auser Sesto in via Pasolini 101. Il riferimento è al fatto che il morso della pecora è troppo superficiale per fare davvero male, quindi è necessario trovare strumenti e tecniche per imparare a difendersi. In totale saranno 7 gli incontri (5 in palestra) e il primo, martedì dalle 18 alle 20 all’Auser, sarà dedicato alla legittima difesa. Ad occuparsi della parte legale e teorica l’avvocato Marco Bini e il presidente di Avis Sesto Luca Gorrone mentre il maestro Riccardo Serchi si occuperà delle lezioni pratiche. Il corso è aperto ai maggiorenni: richiesto un contributo di 15 euro per l’assicurazione e il certificato medico per attività non agonistiche. Consigliato abbigliamento da palestra e scarpe da ginnastica.