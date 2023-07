Sicurezza, Nardella torna a chiedere più agenti delle forze dell'ordine

Firenze, 3 luglio 2023 - "Il problema sicurezza è un problema di legalità: io insisto dicendo che Firenze ha bisogno di almeno 200 agenti di forze dell'ordine" in più, agenti "che Roma deve mandare a questa città. Lo Stato non può abbandonare le città italiane ai problemi di sicurezza, ma ha il dovere supportare le amministrazioni comunali con strumenti, risorse e uomini in divisa". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. "Non dobbiamo solo garantire la sicurezza e l'incolumità dei nostri cittadini, 380mila residenti, ma pure di 14-15 milioni di turisti all'anno e questo rappresenta un carico aggiuntivo per la nostra città che è sotto gli occhi di tutti - ha aggiunto -. Lo Stato faccia la sua parte, ci mandino 200 agenti in divisa perché altrimenti è inutile fare polemiche che sono fini a se stesse sui temi della legalità, dell'ordine pubblico, della sicurezza nei nostri territori".