Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro, “Basta morti bianche”

Firenze, 28 aprile 2023 – Un altro morto sul lavoro in Toscana: un giovane di 31 anni ha perso la vita a San Gimignano per il crollo di una parete. E' la 14esima vittima dall'inizio del 2023, sepolto dalle macerie alla vigilia della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra il 28 aprile. I morti sul lavoro in Toscana sono stati 72 nel 2022, in aumento sul 2021, anno che conta 63 morti. «Si tratta però di due anni, il 2021 e il 2022, in cui tra le vittime del lavoro sono ancora presenti i morti per Covid», ha precisato la direttrice di Inail Toscana Anna Maria Pollichieni, intervenendo al convegno sulla sicurezza sul lavoro che si è svolto all'auditorium del Cto a Firenze. Al 31 marzo 2023 in Toscana si registrano 10.695 denunce di infortunio, oltre 52.800 nel 2022 e quasi 42mila nel 2021. «Siamo in una fase di generale diminuzione delle denunce di infortuni sul lavoro in Toscana – ha detto la direttrice Inail – però gli infortuni in azienda crescono. Il settore più critico resta quello dell'edilizia. Molti sono anche gli infortuni in itinere, ovvero quelli che avvengono nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa”.

Cosa fare per ridurre il più possibile il numero dei morti e degli infortuni sul lavoro? «Controlli», ha ribadito l'assessore regionale al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini, che ha aperto il convegno organizzato per celebrare la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ma anche informazione, formazione e prevenzione. «Obiettivo della Regione – ha annunciato il governatore toscano Eugenio Giani – è passare dagli attuali 4mila a 5mila operatori per la sicurezza».

I sindacati: “L'obiettivo è zero morti sul lavoro”

«Nell’esprimere il nostro più sentito cordoglio alla famiglia e ai cari della giovane vittima di San Gimignano, vorremmo fare una considerazione: proprio nella vigilia della giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro, la lista di morti bianche si allunga ancora. Tutto ciò dimostra come questa non sia una giornata prettamente simbolica, ma come al contrario il suo ruolo sia fondamentale quantomeno nel ricordare quanta strada ci sia ancora da fare per arrivare all’obiettivo di zero morti sul lavoro». E' quanto afferma Paolo Fantappiè, segretario generale Uil Toscana. «Le morti bianche in Toscana lo scorso anno sono state 55, più altre sei nel primo bimestre di quest’anno. Una situazione che necessita l’attenzione e l’impegno di tutti, a partire dalla Regione e dai datori di lavoro a cui chiediamo un’interlocuzione serrata per individuare insieme le contromisure e i controlli da effettuare affinché si riesca a debellare questa strage nella nostra regione».