Sicurezza, la scommessa di Funaro: "Un ente di gestione per le Cascine"

Un “manager della notte“, più telecamere nelle aree problematiche e un ente (pubblico-privato) per gestire le Cascine. Le due proposte fanno parte di un più ampio piano sulla sicurezza messo a punto dalla coalizione di centrosinistra e fortemente voluto dalla candidata sindaco Sara Funaro. In città il tema è emerso progressivamente nel post pandemia e ha subìto un’accelerazione, nel vissuto e ancor più nella percezione dei cittadini. Nuove questioni sociali legate al disagio anche adolescenziale, l’aumento dell’uso di sostanze stupefacenti con la diffusione di nuove sostanze pericolose per la forte dipendenza, insieme a flussi migratori "non accompagnati da politiche governative che hanno eliminato gli strumenti per l’inclusione e integrazione dei migranti", hanno prodotto un allarme sociale e la diffusione a macchia d’olio della delinquenza che ha minato il senso di sicurezza dei fiorentini. "Come amministrazione comunale opereremo su due versanti: l’aumento della vitalità delle diverse zone, anche quelle periferiche, grazie a eventi e iniziative culturali che rendano più vitali e vissuti i quartieri negli orari notturni e il potenziamento del corpo della polizia municipale, del sistema dei controlli e degli interventi in coordinamento con le forze di polizia, e presidi interforze sul territorio ad alto impatto visivo perché sono un potente deterrente".

Ma andiamo per gradi e partiamo dal Night Manager – figura presente anche in altre metropoli, come Amsterdam e New York – che, quando si insedierà, come prima cosa, dovrà promuovere gli Stati Generali della Vita Notturna con operatori culturali, economici, comitati di cittadini, associazioni, rappresentanti delle forze dell’ordine, quartieri con l’obiettivo di ridisegnare la vita notturna, con programmi ricchi di iniziative culturali. Il professionista che Palazzo Vecchio destinerà alla nightlife dovrà essere capace di contribuire a decongestionare il centro storico, riqualificare le zone dove c’è più bisogno, ampliare l’offerta culturale accessibile e di qualità, garantire condizioni di sicurezza e decoro diffuse nei vari quartieri della città.

Verranno individuati luoghi e spazi da dedicare a iniziative ed eventi e per la realizzazione di progetti sociali, culturali e musicali, anche attraverso l’utilizzo temporaneo degli spazi in concessione a realtà culturali e creative. E nei quartieri le iniziative organizzate dai centri commerciali naturali anche di sera saranno agevolate sia attraverso l’azzeramento del suolo pubblico che con un bando dedicato al finanziamento di queste attività. "Vogliamo inoltre introdurre corse dedicate di nuove linee di autobus per la mobilità pubblica notturna nei quartieri, con la presenza di steward a bordo", spiega Funaro.

Per le Cascine, invece, il centrosinistra pensa, come detto, a nuovo ente di gestione per renderle più vive e sicure. La precondizione per intervenire in modo strutturale sul parco è dotarlo di una regia unica che se ne occupi in maniera unitaria. "Serve quindi dare personalità giuridica al parco - spiega la candidata sindaco - nella forma della Fondazione pubblica di Comunità “Cascine Bene Comune”, promossa dal Comune e aperta a tutti i soggetti pubblici e privati attivi nel parco. Anche i singoli cittadini potranno esserne soci sostenitori". L’ente dovrà occuparsi della manutenzione, di programmazione e della promozione delle diverse attività che lì si svolgeranno.

Infine, per quanto riguarda il contrasto e la prevenzione dell’illegalità, Funaro promette l’aumento "del contingente della Municipale con nuovi agenti, e garantiremo sempre almeno mille unità effettive. Vogliamo poi raddoppiare il reparto antidegrado con presidio fisso interforze nelle zone più problematiche della città". Verranno inoltre istituiti i comitati di vicinato e i tavoli permanenti per la sicurezza in tutti i quartieri (con cadenza mensile), aperti ai cittadini e ai comitati con le forze dell’ordine.

Da segnalare infine il botta e risposta a distanza tra Eike Schmidt e Funaro sulla sicurezza. "Il governo deve fare, e lo sta facendo, un azione sistematica. Ma bisogna valorizzare gli 800 agenti della Municipale", ha commentato il primo. "L’amministrazione comunale sta facendo la sua parte, il governo no ed è grave che Schmidt si preoccupi di scontentare i partiti che lo hanno scelto, calpestando così le esigenze di Firenze", la replica di Funaro.

A.P.