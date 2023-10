Sicurezza, la paura sposta voti: "Se la destra vince alle Piagge può prendersi Palazzo Vecchio"

"Se la sicurezza è diventata questione centrale per Firenze e un tema che può spostare voti alle elezioni comunali? Alla luce dei fatti di cronaca degli ultimi mesi direi proprio di sì". A parlare è Alessandro Chiaramonte, professore ordinario di Scienza politica e Sistema politico italiano all’università di Firenze.

Professore, l’emergenza microcriminalità può spostare gli equilibri delle prossime amministrative del ’24?

"Sì, anche se le variabili sono molte. Diciamo che in passato non è mai stato un argomento all’ordine del giorno perché la città è sempre stata piuttosto tranquilla ed è anche questa la ragione per la quale i partiti nazionali del centrodestra più legati a politiche securitarie a Firenzen non hanno mai capitalizzato troppi consensi".

Mentre adesso...

"Se le cose non dovessero cambiare da qui alla prossima primavera e la sicurezza dovesse restare un tema caldo, il centrodestra in città potrebbe recuperare molti voti perché è una questione sulla quale parte avvantaggiato per almeno due motivi".

Quali?

"Ha da sempre più credibilità sulla questione e inoltre in città si muove dall’opposizione e gli elettori tendono in genere a ’incolpare’ delle cose che non vanno chi ha governato finora".

Per il centrosinistra la parola sicurezza è ancora un tabù?

"Beh, ricordo che quando Cofferati divenne sindaco di Bologna andando a rassicurare le periferie una parte della sua coalizione lo attaccò dandogli dello ’sceriffo’. E anche qui nella sinistra ci sono storicamente sensibilità diverse".

Forse il balletto di nomi in atto tra veleni, scontri tra correnti e appelli alle primarie non giova all’attuale maggioranza

"Siamo nella fase dei posizionamenti e delle strategie. E’ una gioco che conosciamo ed è anche inevitabile ma certo la gente preferisce programmi e messaggi chiari".

II centrodestra li sta dando?

"Da parte loro c’è un’altra questione aperta: la necessità di essere credibili con i nomi. Cosa che l’opposizione in passato spesso non è stata".

Schmidt sarebbe un candidato forte?

"È un punto interrogativo. Parliamo di un grande uomo di cultura che ha diretto bene gli Uffizi. Ma da qui a governare 350mila fiorentini ce ne passa...".

A ogni ballottaggio del passato abbiamo sempre rilevato che tra i due schieramenti ci sono sempre circa 40mila voti di scarto. Sono tanti

"Sì, difficile sulla carta che l’opposizione li recuperi ma dipende dalle contingenze. Se il centrosinistra dovesse arrivare con un candidato debole e l’opposizione portare un nome forte in grado di catalizzare nuovi voti oltre agli storici, il gap potrebbe essere colmato".

Cosa deve fare il centrosinistra per impedirlo?

"Deve essere in grado di puntare sul buongoverno degli anni passati e cercare di combattere l’opposizione sui temi chiave. Sicurezza in primis appunto".

Sicurezza ok, ma quali sono gli altri temi cari ai fiorentini?

"Sono tanti: il traffico, il decoro urbano, l’emergenza abitativa. Se prima delle amministraive del 2019 sembrava che la città avesse fatto uno scatto in avanti oggi rilevo tra la gente preoccupazione per molte questioni che si sono aggravate".

Dove si decidono le elezioni?

"Nelle periferie che soffrono. Se al Campo di Marte è possibile un sorpasso del centrodestra la sinistra deve evitare che questo avvenga in luoghi come le Piagge, Sorgane, la zona di via Pistoiese se non vuol rischiare di perdere Palazzo Vecchio".