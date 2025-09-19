Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Firenze
19 set 2025
DANIELA GIOVANNETTI
Cronaca
Sicurezza idrica. Lavori al fosso dei Bosconi

Prosegue l’intervento di ripristino dei danni conseguenti al maltempo dello scorso marzo da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Sul territorio fiesolano i lavori hanno interessato il fosso dei Bosconi. L’affluente del torrente Mugnone era infatti più volte tracciato su via Acquinvogliolo, in località Olmo. Il Consorzio di Bonifica è intervenuto per un taglio selettivo della vegetazione, la rimozione del materiale franato in alveo, la rimodellazione della sponda e la realizzazione di un rivestimento in massi di scogliera per poi completare l’opera con due di soglie di fondo subito a valle per la stabilizzazione dell’intero tratto.

"In totale 34mila euro di risorse riscosse col contributo di bonifica che vanno a sanare una ferita inferta da uno degli ultimi eventi meteo più estremi ma anche a portare più sicurezza al territorio di Fiesole e all’intero bacino del torrente Mugnone – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Paolo Masetti – è questa la manutenzione che insieme alla Regione e ai Comuni si riesce a mettere in campo ogni anno e che con la nostra presenza vorremmo far conoscere meglio e apprezzare ai cittadini in occasione della prossima giornata della Protezione Civile in piazza alle Caldine il prossimo 21 settembre".

I dati degli ultimi 5 anni di lavori di bonifica vedono sul comune di Fiesole una media di più di 200mila euro l’anno di manutenzioni ordinarie – fra sfalci, tagli selettivi, interventi incidentali di riparazione e 5 interventi straordinari su progettazione, per un totale di 1,6 milioni di investimenti in sicurezza idraulica per il territorio. L’amministrazione ringrazia per il lavoro svolto e sottolinea come sia importante l’attività del Consorzio con cui il Comune mantiene un rapporto di costante collaborazione, in vista anche di futuri importanti interventi per la sicurezza idraulica.

Daniela Giovannetti

