Sicurezza idrica. Lavori al fosso dei Bosconi

Prosegue l’intervento di ripristino dei danni conseguenti al maltempo dello scorso marzo da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Sul territorio fiesolano i lavori hanno interessato il fosso dei Bosconi. L’affluente del torrente Mugnone era infatti più volte tracciato su via Acquinvogliolo, in località Olmo. Il Consorzio di Bonifica è intervenuto per un taglio selettivo della vegetazione, la rimozione del materiale franato in alveo, la rimodellazione della sponda e la realizzazione di un rivestimento in massi di scogliera per poi completare l’opera con due di soglie di fondo subito a valle per la stabilizzazione dell’intero tratto.

"In totale 34mila euro di risorse riscosse col contributo di bonifica che vanno a sanare una ferita inferta da uno degli ultimi eventi meteo più estremi ma anche a portare più sicurezza al territorio di Fiesole e all’intero bacino del torrente Mugnone – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Paolo Masetti – è questa la manutenzione che insieme alla Regione e ai Comuni si riesce a mettere in campo ogni anno e che con la nostra presenza vorremmo far conoscere meglio e apprezzare ai cittadini in occasione della prossima giornata della Protezione Civile in piazza alle Caldine il prossimo 21 settembre".

I dati degli ultimi 5 anni di lavori di bonifica vedono sul comune di Fiesole una media di più di 200mila euro l’anno di manutenzioni ordinarie – fra sfalci, tagli selettivi, interventi incidentali di riparazione e 5 interventi straordinari su progettazione, per un totale di 1,6 milioni di investimenti in sicurezza idraulica per il territorio. L’amministrazione ringrazia per il lavoro svolto e sottolinea come sia importante l’attività del Consorzio con cui il Comune mantiene un rapporto di costante collaborazione, in vista anche di futuri importanti interventi per la sicurezza idraulica.

Daniela Giovannetti