Sicurezza idrica e prevenzione. Incontro pubblico

Incontro pubblico aperto alla cittadinanza questo pomeriggio con il neo-presidente del Consorzio di bonifica Medio Valdarno Paolo Masetti. Sarà l’occasione per fare il punto insieme ai cittadini sui compiti e le azioni previste dall’ente per il territorio ripolese in materia di manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere di bonifica. L’iniziativa, promossa dalla giunta del sindaco Francesco Pignotti, sarà ospitata nella sala consiliare del municipio alle 17,30. "Il monitoraggio costante e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, oltre alla realizzazione di opere di bonifica efficienti, sono fondamentali per rendere meno fragili i nostri territori e mitigare il rischio idraulico e i suoi effetti – dice Pignotti -. Avevamo promesso ai cittadini questo incontro per illustrare questa importante attività e le azioni che il Consorzio potrà portare avanti nelle nostre frazioni".

Man.Pl.