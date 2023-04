Sicurezza idraulica, il piano per fiumi e torrenti

Cinque milioni per la messa in sicurezza idraulica di fiumi e torrenti di Scandicci. Il piano è stato presentato dal Consorzio di bonifica Medio Valdarno che sta collaborando con Regione Toscana e con l’amministrazione comunale per il piano attività di bonifica. Il lavoro più importante è la cassa di espansione del fosso Ghindossoli (2,9 milioni di euro). Si tratta di un torrentello di dimensioni ridottissime e all’apparenza senza grosse problematiche. In realtà in caso di piovaschi intensi il corso d’acqua esonda sull’A1 creando pericolo per le auto in transito. Una situazione che si è verificata un paio di volte praticamente bloccando in due l’autostrada con allagamenti pesanti soprattutto sulla carreggiata sud. Con la cassa d’espansione sarà possibile deviare le acque in una zona sicura ed evitare così che finiscano sul nastro d’asfalto. Il secondo intervento è il sistema idraulico di Castelpulci, con due lotti ognuno da 814.300 euro; il terzo la manutenzione straordinaria della traversa sulla Greve a Le Bagnese.

"Nella Piana Fiorentina e Pratese, sulle colline di Poggio a Caiano, Carmignano, Calenzano, Scandicci e Lastra a Signa e nella piana intorno a Badia a Settimo si concentra il core business del Consorzio di Bonifica – ha detto il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Marco Bottino – qui funzionano i grandi impianti idrovori di pianura e si fanno anno dopo anno grandi investimenti in manutenzione ordinaria sul sistema dei canali e sui torrenti di versante. Le opere idrauliche sono già numerose ma, così come si fece dopo le alluvioni dei primi anni ’90 si continuano a realizzare rinforzi, adeguamenti e sistemazioni nuove per aumentare il grado di resilienza e sicurezza idraulica del territorio: basti pensare ai lavori già in corso o che partiranno a breve per altri 15 milioni di euro".

Il piano per i prossimi interventi segue la realizzazione negli scorsi anni delle casse di espansione del torrente Vingone, ovvero le casse Vingone (1,202 milioni di euro) e Soglia (1.121.700 euro). "Gli interventi del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno hanno un’importanza primaria per la sicurezza e per la modernizzazione del nostro territorio – ha spiegato il Vicesindaco, Andrea Giorgi - sia per quanto riguarda le attività di manutenzione ordinaria lungo gli argini, sia per la progettazione e la realizzazione delle nuove opere".

Fabrizio Morviducci