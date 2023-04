Sicurezza Guerra a sosta e velocità Arrivano i droni, è subito polemica

Due punti al centro dell’azione di governo dell’ultimo miglio del mandato Nardella: sicurezza. Stradale e urbana.

Nell’occasione della presentazione del nuovo comandante della polizia municipale, Francesco Passaretti, il sindaco traccia la road map degli impegni dell’amministrazione sul rispetto delle regole del codice della strada. "Ci siamo visti anche con l’associazione Vittime della strada – dice – E’ necessario intervenire per fermare questa l’escalation di tragedie, la maggior parte degli incidenti si verifica per mancato rispetto delle regole". I numeri parlano di stragi sulle strade "che fanno più vittime delle malattie gravi", dice Passaretti. A Firenze, dall’inizio dell’anno, ci sono stati già 6 decessi in seguito a incidenti stradali, un numero enorme se paragonato agli 8 morti dell’intero anno 2022.

Per questo si comincia con l’intensificazione dei controlli sulla sosta. Giro di vite sul parcheggio selvaggio: multe alle auto in doppia fila e in divieto di sosta. Il comandante lavorerà anche al lancio dell’ufficio sicurezza stradale, che si occuperà di interventi per ridurre il numero di incidenti. Un ufficio collegato con le associazioni legate a vittime della strada e con la cosiddetta "smart city control room", accanto alla Stazione Leopolda, dove arrivano le immagini delle 1.570 telecamere attualmente attive in città. Videocamere che, nel corso de 2023, oltrepasseranno le 1.600 unità, con 50 nuovi apparecchi. Anche a Firenze entro l’anno voleranno i droni ma senza che la città si trasformi nel "grande fratello": serviranno per missioni specifiche, come il rilevamento degli incendi o per controllare i cantieri ed eventuali abusi edilizi. Su questo punto è subito polemica. Sui droni "Nardella si sbaglia quando paragona Firenze a Bergamo, poiché nella città lombarda il drone viene utilizzato non solo per i sinistri stradali e gli abusi edilizi ma anche per operazioni di polizia locale, a supporto dei controlli di sicurezza nei parchi e nelle aree più a rischio della città – incalzano il capogruppo di Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e il consigliere Jacopo Cellai – Ci aspetteremmo che succedesse anche qui da noi".

Nardella rilancia anche la figura del vigile di quartiere, ribattezzato vigile di comunità. C’è quindi il macro-tema della viabilità e della sicurezza stradale. Il controllo dei cantieri del tram, o meglio su come questi si riverberino sul traffico e anche il presidio della Ztl estiva. Inflessibile la posizione sui monopattini: cercheremo di far rispettare le regole". Dario Nardella punta a inserire casco, targa e assicurazione obbligatori. Sul tema dei monopattini, ma anche delle biciclette, si farà una campagna per informare i cittadini: della serie non siamo nella giungla.

Ma si parla a 360 gradi: steward in aiuto per controllare la movida: c’è l’accordo con il ministro Piantedosi. E poi i controlli nelle zone intorno al Teatro del Maggio e quelli antibivacchi. Se non basteranno arriverà l’ordinanza, promette i sindaco. Sui furti in auto si deciderà la linea nel prossimo Cosp con il prefetto. Sullo scudo verde Nardella è sicuro che oggi, nel vertice tra sindaci, "usciremo con metodo di lavoro buono". Niente guerra a chi arriva da fuori. Lo scudo, spiega, "è un pezzo del piano urbano per la mobilità sostenibile della Città metropolitana che va realizzato la sua interezza".

Ilaria Ulivelli