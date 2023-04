Sicurezza e viabilità, i cittadini interrogano i candidati sindaco

Lavoratori e residenti di San Donnino si confrontano con i candidati a sindaco sulle criticità della frazione, a partire dalla sicurezza. Stasera, alle 21, a Spazio Reale è in programma l’incontro pubblico organizzato da un gruppo di cittadini di San Donnino per ‘interrogare’ i cinque candidati che si presentano alle elezioni comunali del 14 e 15: Leonardo Fabbri per il Pd, Paolo Gandola per il centrodestra, Antonio Montelatici per il centrodestra, il civico Riccardo Nucciotti e Andrea Tagliaferri per la sinistra e Movimento 5 stelle. I recenti fatti di cronaca hanno fatto perdere la pazienza ai residenti della frazione: troppi gli episodi di criminalità connessi alla presenza degli ospiti del centro di accoglienza situato nell’immobile di proprietà delle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano. Sottolineando che "San Donnino è una frazione multietnica e accogliente", i cittadini vogliono però ritrovare quella sicurezza che adesso non c’è più: furti di bici e motorini, furti di panni stesi nelle corti interne, aggressioni verbali e molestie soprattutto alle ragazzine. Insomma, una situazione al limite per cui il gruppo di cittadini ha deciso anche di scrivere alle varie autorità competenti in materia di sicurezza. Ma l’incontro pubblico servirà anche per capire cosa farà il futuro sindaco in tema di viabilità e decoro urbano, altri due temi che ‘affliggono’ la frazione.

Barbara Berti