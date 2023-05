Sicurezza, divisioni solo politiche

Risultato delle notti brave? I residenti invocano sicurezza, i commercianti sono furibondi, i comitati arruolano vigilantes, il sindaco pretende un presidio e la faccenda finisce sul tavolo del prefetto. E quindi via ai pattugliamenti, ai servizi di controllo straordinario del territorio per riproporre il classico lessico da caserma. La risposta dello Stato che non può nemmeno sentire nominare l’ipotesi del fai da te. Finita la cronaca però bisogna fare i conti con la realtà. Ed ecco che al primo topo d’auto colto sul fatto lo Stato è costretto ad arretrare. Sì, abbiamo scherzato. Il reato, di per sè, è lieve e il proprietario dovrebbe scapicollarsi a sporgere querela perché i carabinieri possano procedere come prevede la riforma Cartabia. Niente querela di parte, niente denuncia all’autore, nessun procedimento penale. Tanto, avrà pensato il proprietario dell’auto, il danno non lo risarcirebbe di sicuro il tunisino irregolare bloccato dai militari e lui sarebbe finito nell’imbuto della burocrazia giudiziaria in cambio della magra consolazione di vedere condannato chissà quando e chissà a quanto il fantasma di turno. La storia è questa. Ed è qui che entra in campo la politica. I dati della prefettura raccontano il fenomeno così: il 65% dei detenuti a Sollicciano è magrebino e nel 2021 i reati a “maggiore impatto sociale” sono stato commessi per il 50% da italiani e per il 27 da extracomunitari (si sale al 51 per lo spaccio) che potevano essere espulsi. Ma quanti sono tornati nella terra d’origine? Il numero è risibile. Sette accompagnamenti alla frontiera nel 2022 e 32 ai Cpr. Che ci sia un problema clandestini legato alla sicurezza non è un tema di destra o di sinistra. Comunque non un fatto sul quale la politica abbia a separarsi. E invece sì. Ed eccoci al tasto dolente dei Cpr che il governo vorrebbe in ogni regione, ma la Toscana no. Gli stessi sindaci dem, compresi Nardella e Biffoni, chiedono più sicurezza e avevano detto sì ai Cpr. Poi il nuovo corso del Pd post Schlein ha virato bruscamente al no. E quasi tutti si sono accodati. Non si vogliono i Cpr, ok. Ma c’è una proposta tecnica alternativa? Il no, perché no, da solo non regge. Nemmeno in Toscana, nemmeno a Firenze, storicamente terra di accoglienza. Una cosa è lavorare per l’integrazione, altra chiudere gli occhi davanti ai problemi. Ci vorrebbero meno bandiere e più politica del fare.